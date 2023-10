Ostaggi e pace nel mondo

Nuovo appello di Papa Francesco per ostaggi e pace: il 27 ottobre giornata di preghiera e digiuno

Papa Francesco in un nuovo appello ha ricordato la giornata di digiuno, preghiera e penitenza di venerdì 27 ottobre: ''Ci raduneremo a pregare per la pace nel mondo''.

Pubblicata il: 25/10/2023

"Penso sempre alla grave situazione in Palestina e in Israele. Incoraggio il rilascio degli ostaggi e degli aiuti umanitari a Gaza". Lo ha detto Papa Francesco in un nuovo appello, dopo l'udienza generale.

"Continuo a pregare per chi soffre e a a sperare in percorsi di pace in Medio Oriente, nella martoriata Ucraina e nelle altre regioni ferite dalla guerra", ha aggiunto, per poi ricordare la giornata di digiuno, preghiera e penitenza di venerdì 27 ottobre: "Ci raduneremo a pregare per la pace nel mondo".

