Nuovo appello di Papa Francesco sull'aborto: ''Difendere vita da concepimento a morte''

Nuovo appello del Papa alla difesa della vita ''dal concepimento alla morte naturale''.

Nuovo appello del Papa alla difesa della vita "dal concepimento alla morte naturale". Nel corso del saluto ai fedeli polacchi, all’udienza generale, Bergoglio spiega: "Su richiesta della fondazione polacca ‘Sì alla vita’, oggi ho benedetto le campane che portano il nome: ‘La voce dei non nati’".

"Sono destinate all’Ecuador e all’Ucraina. Per queste nazioni - osserva Francesco - e per tutti siano segno di impegno in favore della difesa della vita umana dal concepimento fino alla morte naturale. Che il loro suono annunci al mondo il 'Vangelo della vita', desti le coscienze degli uomini e il ricordo dei non nati. Affido alla vostra preghiera ogni bambino concepito, la cui vita è sacra e inviolabile".

