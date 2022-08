vandalismo

Nuovo atto vandalico a Brancaccio: danneggiata foto in mostra sulla visita del Papa

A distanza di tre giorni dalla rottura del lampioncino colpito uno dei pannelli della mostra fotografica permanente di piazzetta Beato Padre Pino Puglisi.

Pubblicata il: 25/08/2022

Non sono trascorsi neanche 3 giorni che ignoti hanno preso di mira ancora una volta piazzetta Beato Padre Pino Puglisi, questa volta concentrando la loro attenzione sulla mostra fotografica che ricorda la storica visita di Papa Francesco proprio nel luogo del martirio del parroco di Brancaccio.

Con l'ausilio di un cacciavite hanno estirpato dalla guida dell'espositore la foto incisa su un pannello di alluminio e l'hanno buttata a terra. A nulla è servita l'istallazione di due fari alogeni per illuminare questa parte della piazzetta... e come al solito nessuno ha visto niente.

Ancora assistiamo a questi atti vandalici che ogni giorno prendono sempre più il gusto di una sfida a ciò che rappresenta questo luogo, non solo per la cristianità ma per tutta la società civile o per quel che ne rimane dell'una e dell'altra.

Noi come sempre continueremo a vigilare e riparare i danni che, ormai da più di 10 anni, ignoti apportano a questo luogo Sacro.

Fonte: www.centropadrenostro.it

