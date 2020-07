Coronavirus

Nuovo caso di coronavirus a Palermo, è una donna incinta che arriva dal Marocco

Si registra un nuovo caso di coronavirus a Palermo. È una donna di 33 anni, di origini marocchine ma residente in Italia e rientrata da pochi giorni nel capoluogo siciliano. La donna, incinta al nono mese, è giunta all'ospedale Ingrassia...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2020 - 20:54:51 Letto 367 volte

Si registra un nuovo caso di coronavirus a Palermo. È una donna di 33 anni, di origini marocchine ma residente in Italia e rientrata da pochi giorni nel capoluogo siciliano. La donna, incinta al nono mese, è giunta all'ospedale Ingrassia dopo essere transitata all'ospedale di Partinico.

Al nosocomio è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dove, come da prassi, è stata sottoposta a tampone a cui è risultata positiva al coronavirus.

Nel pomeriggio di oggi la donna è stata trasportata all'ospedale Cervello di Palermo dove attualmente si trova ricoverata. Intanto all'Ingrassia si sta procedendo alla sanificazione dei locali del reparto di Ostetricia e tutti gli operatori entrati in contatto con la signora sono stati sottoposti a tampone.

Dalla direzione aziendale dell’Asp di Palermo fanno sapere che sono state avviate, le procedure di verifica di accesso e trasferimento della paziente.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!