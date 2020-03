Nuovo caso di coronavirus in provincia di Palermo

Coronavirus

Nuovo caso di contagio da Coronavirus in provincia di Palermo.

Nuovo caso di contagio da Coronavirus in provincia di Palermo. Una donna originaria di Giuliana è stata ricoverata nella notte all’ospedale dei Bianchi di Corleone. A darne notizia le due amministrazioni comunali che hanno voluto avvisare i cittadini sulle prossime mosse. “Il primo tampone cui è stata sottoposta - si legge in un post pubblicato sulla pagina social del comune di Corleone - è risultato positivo ed è stato inviato a Roma all’istituto Spallanzani per ulteriori conferme. Invitiamo la cittadinanza a non allarmarsi, a seguire le regole di igiene già note e di attenersi alle misure precauzionali, come evitare gli spostamenti non necessari”.

