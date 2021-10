Nuovo cimitero

Nuovo cimitero, saltano fondi FSC. Caronia: ''Gravi colpe di Orlando, ma Musumeci mostri flessibilità''

La Giunta regionale ha confermato il taglio dello stanziamento di 15 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione che la Commissione Bilancio dell'Ars aveva destinato al progetto del nuovo cimitero da realizzare a Ciaculli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2021 - 18:17:05 Letto 532 volte

"Che il Comune di Palermo, a quasi due anni dal primo stanziamento di fondi per il nuovo cimitero, non abbia ancora un progetto pronto è certamente un fatto grave.

Ma se sono innegabili le responsabilità dell'amministrazione Orlando, certamente negativo è anche l'approccio burocratico della Giunta Regionale.

Di fronte all'impegno formale dell'assessore Prestigiacomo ad accelerare i tempi della progettazione, il Governo Musumeci potrebbe dimostrare di saper andare oltre gli schieramenti, assegnando un finanziamento importante per risolvere una delle più gravi emergenze della città.

Occorre fare tutto quanto possibile per evitare che di questa situazione facciano le spese i palermitani e le famiglie dei defunti."

Lo dichiara Marianna Caronia, dopo che la Giunta regionale ha confermato il taglio dello stanziamento di 15 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e Coesione che la Commissione Bilancio dell'Ars aveva destinato al progetto del nuovo cimitero da realizzare a Ciaculli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!