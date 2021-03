Covid-19

Nuovo decreto Covid: le parole di Draghi su zona rossa, scuola e vaccini *VIDEO*

Il premier Draghi durante la conferenza stampa: ''In gioco la salute, la vita e la morte, bisogna cercare il coordinamento Ue. Non minaccio misure, la risposta delle Regioni è stata positiva''.

"Riapertura della scuola fino alla prima media in zona rossa". Così il premier Mario Draghi, nella conferenza stampa al termine della cabina di regia con i ministri sul prossimo decreto Covid. "Confermo la decisione di riaprire fino alla prima media, il ministro Bianchi sta lavorando affinché la riapertura avvenga in modo ordinato. In alcuni casi sarà possibile effettuare test, ma è un'esagerazione parlare di azioni estensiva. Le ultime decisioni - spiega Draghi - hanno portato ad una diminuzione del tasso di crescita dei contagi: la volontà della cabina di regia prevedeva di sfruttare un eventuale spazio per la scuola. Evidenze scientifiche mostrano che la scuola, fino alla prima media, sia fonte di contagio molto limitata. Le scuole sono punto di contagio limitato solo in presenza di tutte le altre restrizioni: se queste venissero abolite, i contagi aumenterebbero anche per le attività parascolastiche e periscolastiche", dice.

Draghi replica poi alle polemiche delle regioni sulle parole pronunciate al Senato e alla Camera in tema di vaccinazioni: "Quello che ho detto in Parlamento - spiega - era una reazione abbastanza spontanea davanti alle differenze nelle vaccinazioni, tra le varie regioni, dei soggetti di oltre 80 anni. Ho anche detto che non si può raggiungere il successo senza una collaborazione stato-regioni. Il richiamo - sottolinea - mirava a dire alle regioni che bisogna vaccinare le persone più fragili, oltre gli 80 anni, e poi precedere per limite di età. Il criterio dell'età deve tornare ad essere la base. E' difficilmente spiegabile alla gente che certe categorie siano state vaccinate prima e non siano più fragili degli 80enni. La risposta delle regioni è stata ampiamente positiva, ci sarà un incontro la prossima settimana e ci sarò anche io. Bisogna lavorare tutti insieme", afferma.

Sullo stop Ue all'export dei vaccini, "il criterio enunciato dalla Commissione Ue in parte modifica criterio precedente. Prima l'unico requisito per lo stop all'export di un certo vaccino era il non rispetto del contratto da parte di una società. Ieri la Commissione ha allargato il criterio introducendo le parole proporzionalità e reciprocità. Conta anche cosa fa il Paese verso cui un vaccino è diretto, ovvero se consente o meno le esportazioni. La proporzionalità è un criterio più sottile, riguarda la spedizione di vaccini verso un Paese che ha una percentuale già alta di vaccinati". Lo dice il premier Mario Draghi, intervenendo in conferenza stampa .

Per quanto riguarda il vaccino Sputnik, continua Draghi, "non è stata ancora presentata formale domanda all'Ema, che sta facendo una review sulle varie componenti del vaccino. Non è previsto che l'Ema si pronunci di 3 o 4 mesi. Se va bene, il vaccino sarebbe disponibile nella seconda parte dell'anno". "Qui - aggiunge - c'entra la salute, la vita e la morte. Va fatto di tutto per rafforzare il coordinamento europeo ma se non si vede una soluzione, occorre cercare di agire per altre strade".

E sul tema dei sanitari non vaccinati, continua il premier, "il governo intende intervenire. Non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a contatto con malati. Il ministro Cartabia sta preparando un provvedimento a riguardo. La forma di questo provvedimento - come si esplica, le sanzioni - è tutto da vedere". Aggiunge il ministro della Salute Roberto Speranza: "Si tratta di una quota residuale, un pezzetto minimale di operatori non vaccinati. La stragrande maggioranza di medici e infermieri ha risposto in maniera volontaria dando il buon esempio"

