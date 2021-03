Nuovo Dpcm, Chiudono le scuole e si aprono spazi di socializzazione. M5S: ''Cos'è, una presa in giro?''

scuola

Nuovo Dpcm, Chiudono le scuole e si aprono spazi di socializzazione. M5S: ''Cos'č, una presa in giro?''

La chiusura delle scuole e l'apertura di spazi di socializzazione č ritenuta contraddittoria e a rischio inefficacia dal Movimento 5 Stelle.

Un paradosso, così viene definito a tutti i livelli dei 5 Stelle il nuovo Dpcm varato ieri sera. Il malumore è palpabile rispetto a un intervento che, è il timore, potrebbe non sortire effettivi positivi ma anzi determinare persino un peggioramento del quadro sanitario. La chiusura delle scuole e la contemporanea apertura di spazi di socializzazione, con connesso rischio di incremento degli assembramenti, è ritenuta contraddittoria e a rischio inefficacia.

"Si chiudono le scuole e al contempo si apre a maggiore mobilità e a spazi di socializzazione, poi si chiede a mani giunte ai cittadini di evitare gli assembramenti. Cos'è, una presa in giro?" afferma un esponente del Movimento 5 Stelle di primo piano che tra i colleghi in Parlamento ha raccolto "un forte malumore. Ancora una volta la scuola, i ragazzi, vengono penalizzati. Se i ragazzi la mattina stanno a casa è ovvio che poi non vedano l’ora di uscire. Chi assicura che non ci saranno assembramenti con, solo per fare un esempio, i centri commerciali aperti?".

