Nuovo Dpcm, Cts: ''Ipotesi contingentamento presenze a feste private e cerimonie''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/10/2020 - 14:30:48 Letto 509 volte

Un contingentamento delle presenze alle feste private e in occasione di eventi e cerimonie. E' un pensione del Comitato Tecnico Scientifico - che in queste ore il governo potrebbe prendere in considerazione - in merito alle misure anti contagio previste dal prossimo Dpcm, che sarà varato mercoledì prossimo.

A quanto si apprende la linea del Cts, per allontanare un aumento significativo del contagio e la necessità di un lockdown generale, sarebbe quella di una restrizione progressiva delle misure nella stagione autunnale: a cominciare da una stretta sulla movida agli orari anticipati di chiusure dei locali sino ad un aumento significativo dei controlli, oltre all'obbligo di mascherina all'aperto.

