Nuovo Dpcm Draghi, Gelmini: ''Il sistema a fasce verrà mantenuto per scongiurare nuovo lockdown''

Le nuove eventuali misure di chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo.

Pubblicata il: 25/02/2021

E' iniziato l'incontro in videoconferenza tra il governo e le Regioni sui nuovi provvedimenti per l'emergenza covid. Per l’esecutivo sono presenti il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Partecipa alla riunione anche il presidente dell'Anci, Antonio De Caro.

"Il sistema a fasce verrà mantenuto. Finora è stato scongiurato un lockdown generalizzato e questo deve essere l’obiettivo principale anche per le prossime settimane e per i prossimi mesi. State certamente notando un cambio di metodo. Ci siamo visti domenica e ci stiamo rivedendo oggi. Gli incontri saranno sempre più frequenti e costanti". Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Gelmini nel corso dell'incontro.

"Prima importante novità: le nuove eventuali misure di chiusura non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo. Questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto - avrebbe poi sottolineato il ministro - Così aiutiamo anche le attività economiche che non perderanno il weekend di lavoro”.

Fonte: Adnkronos

