Nuovo Dpcm, Musumeci: ''Sembra di essere su Scherzi a parte''

''Anche un bambino, se mette a confronto i dati della Sicilia si rende conto che si tratta di una grave sbavatura'', così Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2020 - 17:17:31 Letto 319 volte

"Spero in una svista, in un errore di valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sembra di essere su 'Scherzi a parte' ". Così Nello Musumeci, presidente della Regione siciliana, poco fa in diretta con il programma di Raiuno "Oggi è un altro giorno", condotto da Serena Bortone.

"Anche un bambino, se mette a confronto i dati della Sicilia con quelli di altre 6-7 regioni - ha aggiunto Musumeci - si rende conto che si tratta di una grave sbavatura. Non protesto, la mia è amarezza. Questa decisione affrettata e superficiale incoraggia chi vuole andare in piazza".

Fonte: Ansa

