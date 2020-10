Coronavirus

Nuovo Dpcm, nodo su movida e chiusura locali

Il nodo della movida e della convivialità è stato al centro della riunione dei capidelegazione e del premier Giuseppe Conte.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2020 - 00:06:09 Letto 390 volte

Il governo al lavoro per il varo del nuovo Dpcm sulle misure anti Covid per far fronte all'emergenza.

Il nodo della movida e della convivialità, a quanto si apprende da fonti di governo, è stato al centro della riunione dei capidelegazione e del premier Giuseppe Conte. E si è discusso anche dell'idea di chiudere i locali alle 24, orario che non avrebbe ripercussioni negative sui ristoranti.

Alla riunione è inoltre emersa l'ipotesi di anticipare il varo del Dpcm a lunedì sera ma - spiegano le stesse fonti - essendo i tempi molto stretti non si può escludere che la nuova stretta venga messa in campo, come da programma, nella serata di mercoledì.

Oggi i ministri coinvolti dalle nuove misure - che includeranno anche una rimodulazione dello smart working - lavoreranno sulla messa a punto dei provvedimenti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!