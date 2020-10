Coronavirus

Nuovo Dpcm: oggi riunione urgente dei capi delegazione con Conte, domani Cts-Speranza

Il governo al lavoro per il varo del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid19.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/10/2020 - 15:59:01 Letto 448 volte

Il governo al lavoro per il varo del nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid19. Oggi, alle 16, è prevista una riunione dei capi delegazione con il premier Giuseppe Conte. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la riunione potrebbe avere lo stesso schema di partecipanti di quella in programma ieri sera e poi rinviata. Presenti anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Mentre gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza si incontreranno domani in una riunione urgente. Verrà valutata la situazione e la possibilità di adottare nuove misure nel prossimo Dpcm per fermare l'incremento dei contagi di Covid-19 in questi ultimi giorni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!