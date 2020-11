Nuovo Dpcm

Nuovo Dpcm, Orlando: ''Perché la Sicilia è zona arancione?''

''I cittadini hanno diritto di sapere. E le imprese e i lavoratori che saranno danneggiati devono essere VELOCEMENTE risarciti e aiutati', dice il sindaco Leoluca Orlando.

"Perché la Sicilia è zona arancione? Quali dati ha trasmesso la Regione Siciliana a Palazzo Chigi - Presidenza del Consiglio dei Ministri? Da aprile si conoscono i parametri dei livelli di pericolo, allora quali sono quelli che portano la Sicilia ad essere considerata una zona ad alto rischio? Abbiamo pochi posti letto? Ci sono troppi contagi o troppe persone con sintomi? I cittadini hanno diritto di sapere. E le imprese e i lavoratori che saranno danneggiati devono essere VELOCEMENTE risarciti e aiutati a non affondare nella crisi economica." Questo il post del sindaco Leoluca Orlando pubblicato sul suo profilo facebook.

"La dichiarazione della Sicilia come zona arancione desta preoccupazione perché indica una situazione di grave rischio sanitario. Un rischio, per essere chiari, che si traduce nella possibilità che ci siano decine se non centinaia di morti legati al covid.

Se questo rischio è reale in base ai parametri che la regione ha trasmesso al governo Nazionale, vuol dire che la situazione è stata sottovalutata per mesi: un fatto gravissimo di cui chi ne ha responsabilità deve assumersi la responsabilità e trarne le dovute conseguenze.

Se invece il rischio non è così grave da determinare la dichiarazione di zona arancione da parte del governo Nazionale, allora è quest'ultimo che deve rispondere del proprio operato, anche qui traendone le dovute conclusioni.

A questo punto è indispensabile fare chiarezza soprattutto per rispetto verso coloro che avranno conseguenze negative dovute alle drastiche misure di prevenzione attivate: il Governo regionale renda pubblici tutti i dati epidemiologici e di programmazione sanitaria che ha trasmesso al governo nazionale.

Ed entrambi i governi nazionale e regionale attivino subito e con procedure di Protezione Civile, strumenti di compensazione e ristoro per le attività economiche, culturali e sociali che si preparano ad un altro mese di chiusura". Lo dichiara il sindaco, Leoluca Orlando.

