Nuovo Dpcm, Ricciardi: ''Ultime misure non sufficienti''

''Le misure contenute nell'ultimo Dpcm sono un passo avanti, ma non sufficienti'', ha detto il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi.

"Le misure contenute nell'ultimo Dpcm sono un passo avanti, ma non sufficiente per affrontare la circolazione del virus in questo momento", ha detto il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi nel programma Omnibus de La7.

"Le misure - ha aggiunto - vanno prese in modo proporzionato alla circolazione del virus e il virus in questo momento in alcune aree del nostro Paese dilaga incontrollato".

Fonte: Ansa

