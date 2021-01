Nuovo Dpcm

Nuovo Dpcm, Speranza: ''Epidemia di nuovo in espansione. Stato emergenza fino al 30 aprile''

Speranza ha accennato alle misure del nuovo dpcm: confermare il divieto di spostamento anche tra Regioni in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto''.

"Il 2020 è stato un anno difficile e lungo. Senza sforzo unitario delle istituzioni non si può arginare e sconfiggere questo nemico incredibilmente forte che ci ha costretto a rinunciare alla nostre libertà. Non c'è strada diversa che l'unità per affrontare l'emergenza che stiamo vivendo". A spiegarlo il ministro della Salute Roberto Speranza, nella comunicazione alla Camera sul sulle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

"Questa settimana c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia - ha sottolineato il ministro - aumentano le terapie intensive, l'indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare: l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva".

"L'epidemia è nuovamente in una fase espansiva".

"Quando tutti i parametri peggiorano contemporaneamente - ha detto ancora Speranza - abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure e il governo ritiene inevitabile prorogare al 30 aprile stato di emergenza".

"In tutta Europa sta montando una nuova forte tempesta - ha evidenziato - Il virus verrà piegato con i vaccini ma adesso continua a circolare con forza crescente e può di nuovo colpirci molto duramente".

Quindi Speranza ha accennato alle misure del nuovo dpcm, affermando che "è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche tra Regioni in zona gialla e vietare l'asporto dopo le 18 dai bar e stabilire l'ingresso in area arancione di tutte le regioni a rischio alto".

E' poi intenzione del governo riaprire i musei nelle regioni in area gialla.

Fonte: Adnkronos

