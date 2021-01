Covid-19

Nuovo Dpcm, Speranza: ''Epidemia in una fase espansiva, servono misure''

''Tra giovedì e venerdì ci sarà il nuovo dpcm che stabilisce le norme per la nuova fase, dove valuteremo nuove restrizioni'', così Roberto Speranza, ministro della Salute.

"Mercoledì sarò in Parlamento, tra giovedì e venerdì ci sarà il nuovo dpcm che stabilisce le norme per la nuova fase, dove valuteremo nuove restrizioni". Così Roberto Speranza, ministro della Salute, intervistato a 'Che tempo che fa' su Raitre, riguardo alle nuove misure per rallentare il contagio da Covid che il governo si appresta a varare.

"Le misure vigenti saranno confermate - ha spiegato - non è un dpcm che tende a leggere una fase di miglioramento ma purtroppo deve fotografare una curva che sta un po' crescendo".

"Per 6 settimane abbiamo avuto l'Rt sotto 1, per la prima volta nel monitoraggio di venerdì è salito a 1,3. Questo significa che l'epidemia è in una fase espansiva. Questo significa che la curva può crescere. C'è bisogno di stringere non di allargare", ha detto Speranza.

Fonte: Adnkronos

