nuovo dpcm

Nuovo dpcm, tra zona bianca e proroga stato di emergenza: oggi Cdm

Un decreto, sulla zona bianca e sulla proroga dello stato di emergenza, a cui si aggiunge un nuovo dpcm con le misure e la stretta sulla movida.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/01/2021 - 09:20:22 Letto 386 volte

Un decreto, sulla zona bianca e sulla proroga dello stato di emergenza, a cui si aggiunge un nuovo dpcm con le misure e la stretta sulla movida, ovvero lo stop all'asporto per i bar dopo le 18. E' questo, a quanto apprende l'Adnkronos, lo schema con cui il governo arriverà al Cdm di domani per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Sulla proroga dello stato di emergenza, per ora le ipotesi più accreditate restano aprile o maggio.

Prorogare lo stato di emergenza per il coronavirus fino al 31 luglio. E' l'indicazione emersa nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico di ieri.

Intanto le Regioni, prendendo atto dell’ipotesi annunciata dal governo di un nuovo rinvio dell’apertura degli impianti di risalita (prevista nell’attuale Dpcm il 18 gennaio) e del conseguente incremento della crisi di tutto il comparto turistico invernale della montagna, chiedono al governo di assumere un impegno serio nei confronti di questo settore, garantendo ristori certi, immediati e proporzionati alle perdite subite.

La riunione del Consiglio dei ministri si terrà in serata, verosimilmente attorno alle 19, e comunque dopo le comunicazioni del ministro della Salute Roberto Speranza alle Camere, in agenda alle 9.30 a Montecitorio e alle 15 al Senato.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!