Nuovo governo, Casellati accetta incarico esplorativo da Mattarella e promette tempi rapidi

Presidente del Senato ufficialmente incaricata di mettere insieme le forze politiche per la formazione del nuovo governo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato il mandato esplorativo per la formazione del governo al presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

A comunicarlo è il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti: "Il presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina la presidente del Senato", ha spiegato il segretario, "E le ha affidato il compito di verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il MoVimento 5 Stelle. Il presidente della Repubblica ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì".

"Intendo ricoprire questo incarico con lo stesso spirito di servizio con il quale ho svolto quello di presidente del Senato in questi giorni", è stato uno dei primi commenti a caldo del Presidente del Senato, che ha ringraziato Mattarella per la fiducia e ha promesso che lo svolgimento del lavoro esplorativo si compirà in "Tempi molto rapidi".

