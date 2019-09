Ministero per il sud

Nuovo Governo, Orlando: ''Finalmente un Ministero per il Sud''

''Un nuovo Governo che dovrà esprimere discontinuità nei riguardi della precedente esperienza condizionata dalla cultura della Lega Nord e di Matteo Salvini'', ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Finalmente dopo 14 mesi di tentativi di far prevalere nel nostro paese una cultura dell’intolleranza, della paura e dell’odio, l’Italia ha un nuovo Governo che dovrà certamente esprimere discontinuità nei riguardi della precedente esperienza condizionata dalla cultura della Lega Nord e di Matteo Salvini." Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"È un segnale certamente importate l’avere un Ministero per il sud, che avevo sollecitato come Sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, perché il superamento degli squilibri territoriali è condizione essenziale per la tenuta democratica del nostro paese.

Fondamentale è che l'attenzione al Mezzogiorno, così come alla condizione drammatica delle autonomie locali dopo decenni di tagli alle risorse e di normative inadeguate, sia costante da parte di tutti i ministeri, perché il superamento del gap fra i diversi territori sia obiettivo strategico di tutto il Governo."

