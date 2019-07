incendio

Nuovo incendio a Capo Gallo, il terzo in pochi giorni

Un nuovo incendio è divampato a Capo Gallo a Palermo.

Pubblicata il: 01/07/2019

Un nuovo incendio è divampato a Capo Gallo a Palermo: è il terzo rogo nella zona di riserva in pochi giorni.

In azione vigili del fuoco, forestali e un canadair per cercare di arginare le fiamme. Indagini in corso per accertare la causa; la scorsa settimana le fiamme hanno minacciato le villette.

