Nuovo porto di Palermo, entusiasmo ma non troppo. Giusto Catania: ''Uno scempio''

Il progetto presentato ieri da Eurispes divide la politica del capoluogo siciliano. Capogruppo di Sinistra Comune fortemente contrario alla realizzazione, ''in contrasto con il Piano regolatore''

25/07/2018

All'indomani della conferenza di presentazione a Palazzo d'Orleans, il nuovo porto hub di Palermo targato Eurispes fa già venire l'acquolina in bocca a investitori privati e potenziali attori protagonisti del progetto, anche se questo è ancora in attesa del parere di fattibilità. Ma il mega porto non ha fatto breccia nel cuore di tutti: c'è chi rema contro fin da subito, e con motivazioni ben precise.

Tra questi c'è Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune, che già qualche giorno fa aveva scelto una linea tutt'altro che leggera definendo il progetto "Solo speculazione ediliza" e uno "scempio". Sul porto Eurispes Catania aveva aggiunto: "Una colata di cemento che rischia di vanificare gli sforzi fatti negli ultimi anni dalla amministrazione comunale per la riqualificazione ed il recupero della costa sud. Non permetteremo che si realizzi un simile progetto, per di più sconosciuto agli enti preposti. Uffici comunali, Commissione urbanistica e Consiglio comunale nella sua interezza non hanno mai avuto contezza del progetto".

La posizione di Catania e Sinistra Comune rimane salda anche dopo la presentazione di ieri, alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Anzi, il capogruppo comunale di SC rincara la dose: "La ricetta di Eurispes per il Mezzogiorno è vecchia: in breve, cemento e devastazione del territorio", è il parere di Catania sull'idea dell'istituto di ricerca. Per Catania l'errore starebbe alla base: i presupposti della creazione del nuovo porto sarebbero sbagliati. "Il porto di Palermo non è affatto il primo transito di collegamento italiano ed europeo per i carichi provenienti dal canale di Suez", spiega. "In realtà da anni ad Augusta si lavora per un hub commerciale, che intercetterebbe per primo il traffico in arrivo. Inoltre, la stessa area individuata fa nascere perplessità: la Bandita è nel centro urbano, un'area a forte vocazione turistica che risulterebbe pesantemente penalizzata dal traffico di navi commerciali".

Infine Catania sottolinea come, amministrativamente parlando, la proposta del porto sia in contrasto con il Piano regolatore generale del Comune di Palermo e con il Piano urbano del Demanio marittimo. "Dunque - conclude - non è contemplata in alcun modo nella pianificazione prevista per la città di Palermo".

