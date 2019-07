sciopero

Nuovo sciopero dei lavoratori Almaviva, Orlando sollecita Governo nazionale

Orlando sollecita Governo nazionale per la convocazione di un tavolo tecnico sulla vertenza Almaviva di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/07/2019 - 17:30:13 Letto 331 volte

In vista dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali per domani - in risposta all'annuncio di 1600 esuberi nella sede Almaviva Contacts di Palermo - e del corteo che da Piazza Verdi raggiungerà la Presidenza della Regione, il Sindaco, Leoluca Orlando, sollecita il governo nazionale per la convocazione urgente di un tavolo sulla vertenza Almaviva Palermo.

"Il Governo nazionale - ha dichiarato Orlando - deve prendersi in carico la gravità della crisi di Almaviva, che rischia di colpire il nostro territorio in maniera drammatica. Le prossime settimane saranno decisive per la ricerca di soluzioni e risposte per un settore che ha sul nostro territorio una numerosa qualificata presenza, le cui sorti coinvolgono migliaia di lavoratori e lavoratrici".

