maltempo

Nuovo temporale, vecchi disagi. E via La Malfa si trasforma in... Mondello *VIDEO*

Le prove dell'allerta meteo gialla diffusa ieri dalla Protezione Civile si manifestano a Palermo: zone della città senza luce per svariati minuti, strade impraticabili se non con le imbarcazioni...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/08/2018 - 10:32:59 Letto 496 volte

Un'auto "in navigazione" in via Ugo La Malfa, ieri sera. Foto di Lele Piazza

"Mondello o via Ugo La Malfa?", si saranno chiesti i cittadini di Palermo che si trovavano in una delle zone più danneggiate dal nubifragio di ieri sera, il secondo in tre giorni, che non ha dato "respiro" alle strade già cariche d'acqua e ridotte a fiumi e laghi d'asfalto.

La violenza della tempesta, che pure non è durata a lungo, ha di nuovo messo in ginocchio la città con conseguenze anche per chi non era esposto alle intemperie: la luce è andata via a macchia di leopardo in molte zone residenziali, lasciando spazio al buio e alla pioggia battente per svariati minuti.

Allarmi antifurto impazziti, oscurità e strade allagate sono ormai la consuetudine in occasione delle forti tempeste che, se pur di una certa entità, sono solo le prime avvisaglie di dure stagioni in arrivo ancora tutte da affrontare. Se il buon giorno si vede dal mattino, come può Palermo resistere alle prossime piogge - quelle "vere"?





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!