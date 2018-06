Nuovo tentativo di furto da Gucci in via Libertà

tentato furto

Nuovo tentativo di furto da Gucci in via LibertÓ

╚ il secondo in pochi giorni: nella notte tra il 23 e il 24 maggio scorsi, i ladri avevano sfondato la vetrina del negozio con un'auto

Non è tempo di trarre conclusioni sull'identità dei colpevoli e di metterli in correlazione, ma una cosa è certa: in questi giorni la boutique Gucci in via Libertà a Palermo non ha un attimo di pace. Un nuovo tentativo di furto si è consumato la notte scorsa. Poco prima delle 3 è arrivata alla polizia una segnalazione: alcuni ragazzi avrebbero cercato di forzare la porta secondaria del negozio, in via Enrico Albanese.

Al momento del sopralluogo degli agenti però, dei colpevoli nemmeno l'ombra. A complicare le indagini della polizia ci sarebbe la singolare assenza di telecamere a presidiare l'ingresso di Gucci in via Albanese, che avrebbe quindi agevolato il lavoro dei presunti ladri.

Ma negli ultimi giorni il punto vendita Gucci non ha ingolosito solo loro. Nella notte tra il 23 e il 24 maggio scorsi, i residenti di via Libertà erano stati svegliati di soprassalto da un boato: una Smart Forfour bianca con a bordo dei ladri aveva spaccato in retromarcia le vetrine del negozio. Nemmeno quel colpo però era andato a segno, e i ladri erano fuggiti a piedi senza alcuna refurtiva, lasciandosi alle spalle l'auto e i danni alla porta a vetri.

