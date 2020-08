Coronavirus

Obbligo distanziamento sui treni, Trenitalia attiva bus sostitutivi e treni straordinari per il Sud

Caos posti sui treni, proprio in occasione del primo weekend di esodo, dopo che le direttive ministeriali che hanno reinserito la norma della capienza del 50% dei vagoni.

Pubblicata il: 03/08/2020

Si agisce in emergenza per tamponare il caos dei posti a sedere in treno, in occasione del primo weekend di esodo verso le regioni meridionali, dopo che le direttive ministeriali hanno reintrodotto il posizionamento a scacchiera con una capienza del 50% dei vagoni. "Bus sostitutivi e treni straordinari da Milano verso l'Adriatica e il Sud e da Roma verso Calabria e Puglia", fa sapere Trenitalia. La Polfer ha controllato le partenze dei treni: regolari e convogli in regola con le indicazioni del Ministero della Salute.

Mentre Italo informa che "al fine di ottemperare a quanto previsto dall’ordinanza emessa improvvisamente dal ministro della Salute che reintroduce, con decorrenza immediata, l’obbligo di distanziamento nei treni ad Alta velocità è stata costretta, suo malgrado, a cancellare 8 treni della mattina e numerosi biglietti per i treni del pomeriggio, arrivando a coinvolgere circa 8000 passeggeri che non hanno potuto fruire del biglietto già acquistato".

