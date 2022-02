mascherine all'aperto

Obbligo mascherine all'aperto, Sileri: ''Via da metà febbraio. Al chiuso dovrà rimanere''

''Ci sarà una transizione con mascherine al chiuso. E prima o poi toglieremo anche quella, ma non è imminente'', ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/02/2022 - 10:50:03 Letto 401 volte

"Siamo tutti stanchi delle mascherine all'aperto, misura anti covid che però toglieremo da metà febbraio. Al chiuso dovrà rimanere. E' ancora troppo presto per toglierla. Ci sarà una transizione con mascherine al chiuso. E prima o poi toglieremo anche quella, ma non è imminente". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a 24Mattino, sulle frequenze di Radio24.

"Potremo inoltre riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche", ha aggiunto.

"La transizione sarà fondata sull'utilizzo appropriato della mascherina in luoghi dove serv". Anche a scuola "a didattica in presenza si fonda sempre di più sulla protezione data dalla mascherina e non dalla distanza", ha detto Sileri.

Fonte: Adnkronos

