Obbligo vaccinale, Comitato bioetica: ''Non ci sono ostacoli giuridici''

''E' possibile da un punto di vista giuridico, bisogna capire se č un'iniziativa opportuna'', ha affermato Laura Palazzani, vicepresidente del Comitato nazionale di bioetica.

Pubblicata il: 25/05/2021

"Non ci sono ostacoli giuridici per l'obbligo vaccinale, è possibile da un punto di vista giuridico, bisogna capire se è un'iniziativa opportuna". Lo ha affermato Laura Palazzani, vicepresidente del Comitato nazionale di bioetica, ospite di '24 Mattino' su Radio24.

"Uscire dalla pandemia è un obiettivo comune, quindi sarebbe importante sapere quante persone mancano per raggiungere l'immunità di greggia, questo numero non lo conosciamo ad oggi - ha aggiunto Palazzani - Per noi, come consiglio al governo, non ci deve essere obbligo di vaccino, ma non va escluso. Noi puntavamo sull'adesione volontaria e su una campagna di comunicazione che non c'è stata".

