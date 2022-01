Obbligo vaccinale

Obbligo vaccinale, Oms: ''Dovrebbe essere una misura temporanea da ultima spiaggia''

L'obbligo della vaccinazione dovrebbe essere ''chiaro, esplicito e limitato nel tempo'', questo il monito lanciato dall'Oms.

Pubblicata il: 13/01/2022

L'obbligo vaccinale dovrebbe essere una misura "temporanea" e l'Oms lo considera "come l'ultima spiaggia". E' questo il monito lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), mentre alcuni Paesi hanno già introdotto, e altri potrebbero farlo presto, il vaccino obbligatorio contro il Covid. "Molte persone esitanti hanno dubbi sinceri a cui si deve rispondere", ha avvertito Mike Ryan, direttore esecutivo del programma di emergenza dell'Oms, secondo cui l'obbligo della vaccinazione dovrebbe essere "chiaro, esplicito e limitato nel tempo", oltre che "accompagnato da un'appropriata comunicazione e chiarimento dei rischi". In sostanza, "consideriamo l'obbligatorietà come l'ultima spiaggia", ha ribadito ancora Ryan, esortando i governi a bilanciare benefici della vaccinazione con "le limitazioni ai diritti ed alle libertà individuali".

