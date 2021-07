scuola

Obbligo vaccinale per gli insegnanti, Bianchi: ''Deciderà il Consiglio dei Ministri''

''L'insegnamento in presenza è priorità assoluta'', ha detto il ministro Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi.

"Stiamo lavorando, abbiamo più di un miliardo già investito per la sicurezza: per le persone e per i trasporti, quindi siamo pronti. In merito alle mascherine, il CTS ci ha detto che dovranno restare in atto tutte le precauzioni sanitarie possibili. Per il resto, il Governo si riunirà per tutte le altre misure. Noi ci troveremo questa settimana col Consiglio dei ministri e la decisione sull'obbligo vaccinale o meno per gli insegnanti andrà presa dall'intero collegio". Lo ha detto il ministro Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi, all'inaugurazione di Lef.

"Per quanto riguarda cattedre e supplenze, siamo molto avanti - ha aggiunto - con gli interventi che abbiamo fatto come Governo e che sono poi passati in Parlamento, che si chiudono il 24, abbiamo praticamente coperto i posti vacanti con concorsi straordinari, con la chiamata dei concorsi pregressi, con gli interventi previsti per immettere nel concorso dell'anno prossimo tutti i posti vacanti disponibili; abbiamo anticipato più di 40 giorni per le supplenze residue, quindi tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto. Su questo mi sento sicuro".

"Dobbiamo guardare con fiducia alla ripartenza delle scuole - ha aggiunto il ministro - : stiamo lavorando moltissimo su questo, e abbiamo da tempo messo la scuola in presenza come la nostra priorità assoluta. Lo abbiamo detto dall'inizio, quando durante l'ultima ondata abbiamo voluto che i bambini rimanessero a scuola e facessero gli esami in presenza. Anche l'apporto della scuola in estate, grande successo, ha consentito di recuperare moltissime attività perdute. Lavoriamo giorno e notte per riaprire in presenza".

"Attualmente, mi ha comunicato ieri il generale Figliuolo, siamo all'84%" per quanto riguarda gli insegnanti ai quali è stata somministrata la prima dose, e al 75% per la seconda: c'è stata una risposta molto responsabile e ne terremo conto".

