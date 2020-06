Occupazione Suolo pubblico

Occupazione Suolo pubblico a Palermo, M5S: ''Assurdo richiedere la perizia asseverata, per il Dl Rilancio non è obbligatorio''

Il Movimento 5 Stelle chiede di revisionare la procedura della modulistica per le richieste di occupazione suolo pubblico cassando fra gli allegati necessari la perizia asseverata.

Pubblicata il: 12/06/2020

“Il Movimento 5 Stelle ha trasmesso urgentemente una nota al Sindaco e all’Assessore Piampiano per richiedere la revisione della procedura e della modulistica per le richieste di occupazione suolo pubblico ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 /20 (Decreto Rilancio) CASSANDO fra gli allegati necessari la perizia asseverata.



Secondo il D.L Rilancio infatti le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica con allegato esclusivamente la sola planimetria e non si fa riferimento all’obbligo di perizia asseverata.



Inoltre una nota d’indirizzo di Anci sull’articolo 181 del D.L. 34 specifica che la norma introduce direttamente deroghe alle disposizioni statali e regolamentari già adottate dal Comune, ed allega nella nota un fac simile di domanda semplificata che prevede coerentemente con le disposizioni di cui al D.L. 34 di allegare all’istanza soltanto lo schema planimetrico .



Seguendo le indicazioni di Anci e del D.L Rilancio comuni quali Roma, Bari, Milano, Bologna, Firenze, Lecce, Brescia, Padova hanno predisposto relativa istanza/modulo prevedendo come allegato esclusivamente la sola planimetria e nessuna perizia asseverata.



E’ assurdo pertanto che il Comune di Palermo invece sta chiedendo ai commercianti di sostenere dei costi per una perizia asseverata da allegare alla domanda semplificata e chiediamo ’immediata revisione della procedura”.



Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Antonino Randazzo.

