Odissea Amat, il bilancio peggiora e il Comune non paga. Ferrandelli ''Piano anti fallimento''

Trasmesso il progetto di bilancio 2017, che conferma la crisi della partecipata del Comune di Palermo. Il capo dell'opposizione: ''Perdita spaventosa''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/06/2018 - 12:25:51 Letto 429 volte

In queste ore Amat ha trasmesso alla ragioneria generale il progetto di bilancio 2017, approvato dal proprio Cda, e ha nuovamente scatenato le polemiche dell'opposizione al Comune di Palermo su come l'amministrazione del sindaco Leoluca Orlando stia gestendo la crisi delle partecipate.

Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione a Palazzo delle Aquile, commenta così il progetto di bilancio dell'azienda dei trasporti: "Salta immediatamente agli occhi, oltre la perdita di 6,4 milioni di euro [crediti dovuti dal Comune], il fatto che non siano stati stralciati i 29 milioni di euro che la direttiva del sindaco non riconosce". Dal 2007 la società è in perdita, tranne che per il 2014 e 2016 in seguito a misure straordinarie. "Una perdita spaventosa - commenta Ferrandelli - nonostante l'aumento di capitale di ulteriori 33 milioni di euro. Se Amat accettasse oggi lo stralcio dei crediti voluto dal sindaco, chiuderebbe nel 2017 a -35,5 milioni di euro. E se aggiungiamo i 18 milioni di euro di perdita degli ultimi anni arriviamo a un crollo del patrimonio netto di 50 milioni di euro. Ferrandelli chiede a gran voce un contratto di servizio rivisitato che possa riportare Amat a essere un'azienda florida: "Urge immediatamente portare il contratto di servizio di Amat in Comune, lavorare sui 15 milioni di euro di costi indiretti dell’azienda e dare un piano industriale credibile, prima che il fallimento sia inevitabile".

Questi i dati riportati dal ragioniere generale durante la commissione Bilancio: nel 2014 lo stralcio dei fondi di svalutazione ha portato Amat ad un esiguo +70mila euro, e nel 2016 sono stati riconosciuti all'azienda 16 milioni di euro che portarono ad un +500mila, subito bruciato l’anno successivo. Tale riconoscimento di 16 milioni riguarda un lodo arbitrario del 2008 per gli abbonamenti agevolati allora non riconosciuti. In più, nel 2007, il patrimonio netto dell’azienda era di 92 milioni di euro e, oggi, nonostante l'aumento di capitale complessivo per +33 mln negli ultimi cinque anni, il patrimonio netto si attesta oggi a 80 milioni di euro.

