Offese e minacce social a Mattarella, 39 profili coinvolti nella maxi indagine

Il Presidente della Repubblica era finito nell'occhio del ciclone per il ''no'' a Paolo Savona ministro gialloverde. Continuano le verifiche sui profili Facebook e le identificazioni dei colpevoli

Sono passati quasi due mesi da quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato bersaglio di insulti e accuse sui social network, dopo essersi opposto al nome di Paolo Savona come possibile ministro dell'Economia del governo M5S-Lega guidato da Giuseppe Conte. Quel "no" aveva portato Conte a rimettere il mandato, affidato quindi a Carlo Cottarelli, prima di trovare l'accordo definitivo per il Conte-bis. In centinaia sui social network avevano inveito contro il Presidente, alcuni facendo riferimento all'omicidio del fratello Piersanti Mattarella, assassinato dalla mafia a Palermo il 6 gennaio 1980.

39 i profili Facebook analizzati dalla Procura di Palermo, in una maxi indagine informatica: alcuni sono ancora da identificare, altri invece sono già iscritti nel registro degli indagati su decisione del pm Gery Ferrara, coordinato dal procuratore aggiunto Marzia Sabella e dal capo della Dda Francesco Lo Voi. In un primo momento si era pensato a profili "fake", intestati a persone diverse da quelle che sembravano, ma alla Digos e alla polizia postale erano bastate poche ore per risalire alla vera identità dei titolari: tra loro il palermitano Manlio Cassarà che aveva postato "Hanno ucciso il fratello sbagliato", Michele Calabrese, autore di un post analogo, e Eloisa Zanrosso che aveva commentato "Ti hanno ammazzato il fratello, non ti basta?".

Le accuse sono di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, valevoli fino a 15 anni di reclusione, ma data la natura del mezzo usato per diffondere insulti e minacce, non è esclusa anche l'ipotesi di istigazione a delinquere.

