Oggi allerta massima per gli incendi

Oggi sarą una giornata a forte rischio per gli incendi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/08/2019 - 09:56:35 Letto 393 volte

Oggi sarà una giornata a forte rischio per gli incendi. Sono previsti numerosi incendi. Intanto la notte quella appena passata è stata una lunghissima notte di lavoro per i vigili del fuoco e per i forestali.

Coordinati dal centro soccorsi che è stato convocato in prefettura sono intervenuti per spegnere incendi divampati a Carini, Terrasini, Balestrate, Bolognetta, Monreale, San Martino della Scale, Trappeto, San Mauro Castelverde, San Cipirello.

Tutti roghi contenuti che ancora non sono del tutto spenti. Già questa mattina si sono levati i mezzi aerei. E a dare manforte alle squadre dei vigili del fuoco palermitane sono già arrivate diversi uomini dalle varie province siciliane e stanno arrivando uomini e mezzi dalla Calabria, Campania e Molise.

