Oggi bel tempo, da lunedì arriva ancora il freddo

Oggi bel tempo, da lunedý arriva ancora il freddo

Lunedý, scrivono i meteorologi ''la perturbazione scivolerÓ lungo la Penisola, determinando condizioni di instabilitÓ al Centro-Sud''.

Oggi tempo ancora in prevalenza stabile sull'Italia, ma si conferma un peggioramento nella giornata di domenica al Nord e sulle regioni tirreniche, per l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge soprattutto sulle regioni settentrionali e nevicate sulle Alpi. Sono le previsioni del sito Meteo Expert.

Lunedì, scrivono i meteorologi «la perturbazione scivolerà lungo la Penisola, determinando condizioni di instabilità al Centro-Sud, con dei rovesci, nevosi in Appennino. Migliora invece al Nord. Martedì e mercoledì ancora nubi e deboli precipitazioni sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con quota neve in calo. Da lunedì l’Italia sarà investita da forti venti settentrionali, che daranno luogo a un graduale e sensibile calo termico, specie al Centro-Sud».

Oggi quindi si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, a parte la presenza di nubi anche compatte, con qualche pioggia tra Levante Ligure e alta Toscana. Dalla serata nuvolosità in graduale aumento anche in Val Padana, alto Adriatico e lungo il Tirreno. Domenica cielo molto nuvoloso sin dal mattino al Nord, sulle zone interne e tirreniche del Centro e in Campania, con qualche pioggia su Liguria, Toscana e, a carattere più isolato, al Nord-Est e in Campania. Parziali schiarite nel resto del Paese.

Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità con piogge più diffuse al Nord e nevicate sulle Alpi a 1000-1200 metri. In serata precipitazioni intense su alta Lombardia e Nord-Est, nella notte le piogge in gran parte del Centro.

