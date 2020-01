Oggi è il giorno della Ztl notturna, si parte alle 23

Ztl notturna

Oggi alle 23 scatterà la Ztl notturna a Palermo.

Il giorno della Ztl è arrivato: oggi alle 23 scatterà la Zona a traffico limitato notturna, il provvedimento più discusso - odiato o invocato - degli ultimi tempi che parte con la spada di Damocle di due ricorsi al Tar. posizioni sempre poi distanti.

La Zona a traffico limitato notturna scatterà tutti i venerdì e sabato in orari diversi in base a due periodi dell'anno. Dall'1 novembre al 30 aprile, la Ztl notturna sarà attiva il venerdì e il sabato dalle ore 23 fino alle 6 del giorno successivo. Il sabato di giorno non ci sarà Ztl, che scatterà invece di sera alle 23. Dall'1 maggio al 31 ottobre la situazione cambia: la Ztl scatterà dalle ore 20 e fino alle 6 dell'indomani. Quindi, il venerdì saranno attive dalle 8 e fino alle 6 dell'indomani; mentre il sabato partiranno alle 20.

Mentre di giorno gli automobilisti possono acquistare il pass successivamente all'ingresso in Ztl, di notte la situazione cambia. Se si vuole entrare nella Ztl dopo le 23, bisogna infatti convalidare il pass prima dell'ingresso. Inoltre da domani il pass giornaliero del venerdì avrà una validità allargata. Se, infatti, l'automobilista acquista il pass alle 10 di venerdì, il permesso sarà valido fino alle 6 del giorno seguente.

Per l'acquisto basterà recarsi in una delle tre postazioni dell'azienda (via Alcide De Gasperi, via Libertà, Stazione Centrale), che rimarranno aperte fino a tarda sera, oppure usare l'app PalerMobilità o Ztl Palermo, risparmiando tempo e fatica. E poi ci saranno anche quei ristoranti e locali notturni che venderanno i pass.

