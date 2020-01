Rosalia Nuara

Oggi i funerali della mamma morta con il figlio in grembo

Lacrime e disperazione per la mamma e il figlio che aveva in grembo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/01/2020 - 16:13:58

Lacrime e disperazione per la mamma e il figlio che aveva in grembo. Nella chiesa di Santa Chiara in via Giuseppe Crispi a Palermo l'ultimo saluto a Rosalia Nuara e al piccolo Matthias. Palloncini bianchi attorno all'unica bara che li custodirà per sempre.

La donna è deceduta la notte fra giovedì e venerdì scorso alla clinica Triolo Zancla, mentre era ricoverata in attesa di partorire. Il figlioletto che portava in grembo, probabilmente venuto alla luce troppo presto, in un primo momento era stato salvato ma poche ore dopo anche il suo cuore ha smesso di battere.

Ieri è partita una vera e propria gara di solidarietà a Palermo, in tanti hanno chiesto e dato una mano per celebrare il funerale di mamma e neonato. "Si ringrazia quanti hanno contribuito con le loro offerte a poter coprire le spese funerarie e l'acquisto del loculo nel cimitero Rotoli", il messaggio dell'impresa funebre di Nunzio Trinca che ha omaggiato tutto il servizio funebre.

