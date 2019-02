Oggi i funerali di Claudio Amorosi, figlio del titolare del bar Renato

funerali Claudio Amorosi

Si svolgeranno domani i funerali di Claudio Amorosi, figlio del titolare del noto bar Renato di Mondello, morto nella notte tra venerdý e sabato in un terribile incidente stradale.

Si svolgeranno domani, alle 10, nella chiesa di Mondello, i funerali di Claudio Amorosi, 29 anni, figlio del titolare del noto bar Renato di Mondello, morto nella notte tra venerdì e sabato in un terribile incidente stradale.

Il ventinovenne, nato in Brasile, era alla guida di una Jeep Renegade, secondo una prima ricostruzione dei vigili urbani, avrebbe perso il controllo del mezzo, nella strada (stretta) tra via Gaetano Daita e via Torrearsa. La vettura prima è finita contro una delle auto in sosta, poi è come se fosse decollata, si è ribaltata, danneggiando altri sei mezzi finendo cosi la sua folle corsa al centro dell’incrocio. Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.30. Il giovane Amorosi, conosciuto in città, è morto sul colpo.

