Oggi in Sicilia parte la vaccinazione per gli studenti maturandi

Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca.

Oggi in Sicilia parte la vaccinazione per gli studenti maturandi. Visto l'approssimarsi degli esami negli istituti secondari di secondo grado, gli alunni, volontariamente e senza prenotazione, potranno essere immunizzati.

Due le tipologie di vaccino che saranno impiegate, in base all'età. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni, invece, verrà somministrato quello Pfizer.

