Interrogatorio

Oggi iniziano gli interrogatori ai genitori della bambina ''venduta'' ai pedofili

Il gip interroga i genitori della bambina di nove anni ''venduta'' a due pedofili sessantenni in cambio di denaro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/02/2018 - 10:35:14 Letto 353 volte

Verranno interrogati oggi dal gip i genitori della bambina di nove anni venduta a due pedofili sessantenni in cambio di denaro. Sempre oggi saranno sentiti dal gip Antonella Consiglio anche i due uomini che avrebbero pagato i genitori della piccola.



I quattro sono stati arrestati due giorni fa dai carabinieri e sono agli arresti domiciliari. Mentre la piccola vittima si trova in una comunità alloggio. Qui ha raccontato agli psicologi quanto accadeva dallo scorso agosto.



La piccola veniva venduta per avere rapporti sessuali con i due anziani, o nell’abitazione di Trappeto o nell’auto dei pedofili che approfittavano della bimba di nove anni.

