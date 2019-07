sentenza

Oggi la sentenza su Calogero Mannino

I giudici della Corte d'appello devono decidere il processo a carico dell'ex ministro DC Calogero Mannino.

Si sono ritirati in Camera di Consiglio i giudici della Corte d'appello che devono decidere il processo a carico dell'ex ministro DC Calogero Mannino, imputato di minaccia a Corpo politico dello Stato in una trance del procedimento sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. La sentenza è attesa per il pomeriggio.

Mannino, per cui la procura generale ha chiesto la condanna a 9 anni, fu assolto dal gup in primo grado. E' accusato di avere dato input al "dialogo" tra pezzi delle istituzioni e la mafia nella stagione delle stragi.

