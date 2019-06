maturità 2019

Oggi primo giorno di maturità, ecco le tracce del tema

Via agli esami di maturità 2019, in Sicilia sono 47.700 gli studenti.

E’ suonata alle 8,30 la campanella che ha dato il via agli esami di maturità 2019. In Sicilia sono 47.700 gli studenti (oltre 500 mila il dato nazionale) che affrontano l'esame di Stato secondo le nuove modalità approvate dal ministero dell’Istruzione.

Oggi si parte con la prima prova, quella di italiano che prevede sette tracce, divise in tre tipologie (A,B,C). Anche Leonardo Sciascia tra le tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità 2019. Il brano è da "Il giorno della civetta" che racconta la storia di alcuni omicidi commessi dalla mafia e della lotta del comandante dei carabinieri Bellodi per scoprire la verità ed arrestare i colpevoli. Nel 1968 il regista Damiano Damiani ha tratto un film da questo romanzo.

E poi tra le tracce anche "Il porto sepolto", confluita nel 1942 nella raccolta L'allegria, di Giuseppe Ungaretti e "Istruzioni per l'uso del futuro" partendo da un testo dello storico dell'arte e saggista Tomaso Montanari. Anche il ciclista Gino Bartali e il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso in un attentato mafioso a Palermo nel 1982 sono tra i protagonisti dell'esame scritto di Italiano che i maturandi stanno affrontando stamane.

Le tracce sono uguali per tutti gli indirizzi di studio e spazieranno su diversi ambiti: dall’artistico al letterario e filosofico, passando per quello scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.

Nella tipologia A, con due tracce, è richiesta un’analisi del testo, nella B, per la quale sono previste tre tracce, l’analisi e la produzione di un testo argomentativo, infine nelle due tracce della tipologia C gli studenti possono elaborare una riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Gli studenti, come da tradizione, hanno a disposizione 6 ore per completare l’elaborato. Per i più veloci sarà possibile uscire prima, ma solo dopo le tre ore dall’inizio della prova.

