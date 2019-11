ambiente

Oggi scioperi e Black Friday, Palermo in tilt

Oltre al Black Friday è il giorno del Friday for future, lo sciopero globale per il clima.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/11/2019 - 12:05:24 Letto 359 volte

Nel giorno del black friday, la maratona mondiale dedicata allo shopping, con sconti e offerte speciali, data considerata simbolo del consumismo insostenibile e di uno sfruttamento eccessivo delle risorse, in Sicilia gli studenti in accordo con quelli di tutto il mondo, scendono in piazza in difesa dell’ambiente e per rivendicare ancora una volta il loro diritto al futuro. A Palermo tutti in piazza Politeama per poi dirigersi davanti all’Ars, a Catania concentramento in piazza Roma. E’ il giorno del Friday for future, lo sciopero globale per il clima. I giovani chiedono alla politica investimenti sullo sviluppo sostenibile che mettano al centro i diritti dei lavoratori e di tutti i cittadini, la tutela del territorio, un mondo più giusto dove non ci siano più diseguaglianza.

Il movimento è nato dalle proteste di Greta Thunberg, la ragazzina che ha fatto conoscere agli adolescenti il tema del riscaldamento globale e lo ha imposto agli adulti. Una delle richieste dei ragazzi in Italia è che il Paese sia a zero emissioni entro il 2030.

Il programma è riassunto in tre punti, le cui iniziali formano la parola FU.TU.RO.: “FUori dal fossile, TUtti uniti. ROmpiamo il silenzio!".

La data di oggi è stata scelta anche per esercitare pressione sulla conferenza sul clima dell’Onu che si aprirà il 2 dicembre a Madrid. I Paesi devono cominciare a discutere di come aumentare il loro sforzo per la riduzione dei gas serra.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!