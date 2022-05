Sciopero scuola

Oggi sciopero nazionale della scuola, manifestazioni e sit-in in tutta Italia

Previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutta Italia per la manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma. La protesta, a pochi giorni dalla conclusione dell'anno scolastico, è stata proclamata dai sindacati contro le novità in tema di formazione, reclutamento, salario e carriera varate dal governo con il Decreto Legge 36/22.

Molte scuole sono chiuse e solo alcune apriranno per poche ore vista l'assenza di docenti e personale Ata.

