Ok accordo per Ilva, dopo 18 ore di trattativa ed il miglior risultato possibile

La lunga maratona durata 18 ore al ministero dello Sviluppo economico, ha portato all’accordo sull’Ilva: 10.700 assunzioni contro le 10.300 immaginate, non ci saranno esuberi, tutti riceveranno una proposta di lavoro da Mittal e non ci sarà il Jobs Act nell’azienda, i lavoratori saranno assunti con articolo 18.

Il vicepremier e ministro Luigi Di Maio soddisfatto: “ Siamo all'ultimo miglio, sono state 18 ore di trattativa in cui i protagonisti sono stati ovviamente i rappresentanti dei lavoratori, in cui si è cercato di raggiungere il miglior risultato possibile nelle peggiori condizioni possibili, adesso aspettiamo la firma, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco...".

La segretaria generale della Fiom, Francesca Re David ha sottolineato: "Per noi per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum, gli assunti sono tutti, si parte da 10.700 che è molto vicino al numero di lavoratori che oggi sono dentro e c'è l'impegno di assumere tutti gli altri fino al 2023 senza nessuna penalizzazione su salario e diritti, era quello che avevamo chiesto, siamo fiduciosi”.

