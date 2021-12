Oltre 1,4 milioni di Green pass scaricati in un giorno: nuovo record

Green pass

Nuovo record per i Green pass scaricati in Italia.

Nuovo record per i Green pass scaricati in Italia: nella giornata di ieri - si legge sulla piattaforma del governo sui certificati verdi - ne sono stati scaricati oltre 1,4 milioni (1.478.493). In totale le certificazioni emesse finora sono 148.424.672. La maggioranza dei pass - 920.169 sono stati scaricati dopo tampone negativo, mentre 545.972 sono quelli legati all'avvenuta vaccinazione e 12.352 alla guarigione.

