Oltre 15mila domande al Comune di Palermo per ricevere gli aiuti alimentari

Pubblicata il: 01/04/2020

Sono oltre 15mila le domande arrivate al Comune di Palermo per ricevere gli aiuti alimentari in questo periodo di grande emergenza. Fino a lunedì l’amministrazione ha previsto lo stop dell’invio delle domande per avviare intanto tutti gli accertamenti sulle richieste già recepite dal sistema. Cancellare i duplicati, prima di tutti, ma anche associare il codice fiscale alla domanda, verificando che sia valido. Entro oggi, dunque, gli uffici, dovrebbero stilare una prima lista di potenziali beneficiari che saranno contattati via email o telefonicamente per completare la procedura di iscrizione con alcune informazioni integrative.

Al termine di questa complessa procedura telematica, le famiglie beneficiarie saranno invitate a recarsi negli uffici per sottoscrivere un’autocertificazione. Anche in questo caso, le procedure saranno organizzate in modo tale da limitare al massimo i tempi di attesa e i momenti di incontro fisico fra le persone. Il numero di postazioni dove firmare l’autocertificazione sarà adeguato al numero di capi famiglia da accogliere (da 50 a 100 postazioni in città).

