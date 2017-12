multe

Oltre 38mila multe in viale Regione Siciliana per eccesso di velocità

Viale Regione Siciliana è la zona della città in cui gli automobilisti premono di più l'acceleratore...

Viale Regione Siciliana è la zona della città in cui gli automobilisti premono di più l'acceleratore, nonostante la presenza di autovelox e telelaser, che rilevano la velocità dei mezzi in tempo reale. Le multe fioccano e se fino a giugno il numero era già elevato (oltre 24 mila in sei mesi), quello registrato fino al 31 ottobre è da capogiro: corrisponde, infatti, quasi al doppio.

Nel capoluogo siciliano, da gennaio gli automobilisti hanno ricevuto complessivamente 47314 multe per aver superato i limiti di velocità e tra queste, 38126 riguardano proprio la circonvallazione. L'escalation di trasgressori si è registrata soprattutto nei mesi estivi, durante i quali viale Regione Siciliana è stato maggiormente percorso per raggiungere le arterie autostradali, le località balneari o di villeggiatura.

Le altre 9188 multe riguardano invece le a postazioni di controllo che il comando delle polizia municipale colloca in via Lanza di Scalea, via dell'Olimpo, via Margherita di Savoia, viale Ercole, viale Michelangelo e, da pochi mesi, in viale del Fante. Si tratta di autovelox classici, quindi "mobili", mentre quelli lungo la circonvallazione sono box fissi. Nella maggior parte dei casi - in base a quanto spiegano dal comando della polizia municipale - l'automobilista viene multato per aver superato i limiti di velocità per oltre dieci chilometri orari fino a quaranta chilometri orari.

Un contrasto all'alta velocità sempre più incisivo, volto a prevenire gli incidenti stradali soprattutto in viale Regione Siciliana, fino a qualche anno fa tra le strade in cui avveniva il più alto numero di schianti, anche tragici. Ma l'allarme sicurezza continua comunque a crescere, specie dopo la scia di impatti violenti che sono costati la vita a cinque pedoni, nel giro di un mese e mezzo. Sono stati investiti in via Croce Rossa, via Ammiraglio Rizzo, passaggio Gino Marinuzzi e via Resuttana.

"Nella maggior parte dei casi - spiegano dal comando della polizia municipale di via Dogali - alla base degli incidenti c'è l'alta velocità anche lungo le strade in pieno centro. Inoltre, i motivi di distrazione al volante diventano sempre maggiori e, primo su tutti, c'è l'utilizzo di dispositivi elettronici. Pochi secondi possono essere fatali, invitiamo quindi ad una maggiore attenzione alla guida, durante la quale gli atteggiamenti irresponsabili possono provocare gravissime conseguenze".

