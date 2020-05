sequestrata macelleria

Oltre 50 chili di carne in pessimo stato, sequestrata macelleria a Ballarò

Una macelleria con 50 chili di carne conservata in pessimo stato, inoltre, chiusi anche due negozi di parrucchiere privi di autorizzazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2020 - 11:01:06 Letto 475 volte

I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi, coadiuvati dal N.A.S. di Palermo, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dell’abusivismo commerciale, hanno effettuato una serie di controlli nel quartiere Ballarò.

I militari hanno deferito in stato di libertà N.d., una donna ghanese 28enne, e sequestrato amministrativamente la macelleria da lei gestita, perché deteneva in pessimo stato di conservazione oltre 50 chili di carne bovina e ovina destinati alla vendita.

Inoltre, sono state chiuse al pubblico due attività di acconciatore per donna, gestite anche in questo caso da due cittadine ghanesi, poiché risultate prive di qualsiasi autorizzazione.

I locali e le attrezzature sono stati sequestrati, e sono state elevate sanzioni per un totale di 3.500 euro.

Nei prossimi giorni, continueranno i servizi di controllo del territorio e prevenzione nei quartieri di Ballarò e Albergheria, teatro in settimana di una violenta rissa che ha visto diversi tra contusi e feriti.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!