vaccini

Oltre 500mila studenti senza vaccini: rischio sanzioni o espulsioni

Sono almeno 560mila i bambini senza vaccino in Italia, le cui famiglie dovranno mettersi in regola entro il 10 marzo prossimo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/02/2018 - 11:18:48 Letto 350 volte

Sono almeno 560mila i bambini senza vaccino in Italia, le cui famiglie dovranno mettersi in regola entro il 10 marzo prossimo. Parte quindi la corsa contro il tempo, ma resta comunque una parte di genitori contraria alla decisione, che si dice pronta a pagare con sanzioni ed espulsioni da scuola. Tra meno di un mese scade il termine ultimo per gli studenti e serpeggia preoccupazione nei due ministeri, Salute e Istruzione, interessati.

Le famiglie, ricorda il Messaggero, dovranno dimostrare l'avvenuta vaccinazione o, in caso mancasse, la prenotazione dell’appuntamento con il medico per effettuare i 10 vaccini obbligatori per legge. Dopo il 10 marzo le scuole comunicheranno con le aziende sanitarie e dopo alcuni giorni partirà una serie di richiami ai genitori inadempienti. Se non saranno effettuati i vaccini, si concretizzeranno i provvedimenti previsti dalla legge: espulsione per i bambini dell'asilo, multe salate per le famiglie dei bambini dai 6 anni in su. In questi ultimi casi nessuna espulsione, poiché stiamo parlando di scuola dell'obbligo, ma le sanzioni amministrative pecuniarie andranno dai 100 ai 500 euro, senza nessuna proroga.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!